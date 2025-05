"Comme si je n’avais pas le droit de montrer ça" :  la chanteuse lyonnaise Pomme se livre sur sa santé mentale dans un documentaire inédit

M6 diffuse ce mardi soir en prime-time (21h10) un documentaire évènement baptisé Santé mentale, briser le tabou. La réalisatrice Juliette Paquin a donné la parole à des personnalités mais également à des anonymes sur les troubles de la santé mentale (anxiété, bipolarité, dépression, schizophrénie…) qui touchent 13 millions de personnes en France.

On retrouve par exemple les témoignages du chanteur Yannick Noah, des nageurs Florent Manaudou et Camille Lacourt, de l’acteur François Berléand, du magicien Eric Antoine ou encore de la chanteuse lyonnaise Pomme. Cette dernière évoque notamment ses crises d’anxiété. "C’est comme si mon cerveau avait intégré qu’il était normal de se réveiller tous les matins anxieuse", explique l’artiste. « On se retrouve dans des situations hyper dangereuses physiquement", ajoute-t-elle.

"Moi je me suis stigmatisée moi-même avant même de laisser les gens le faire à ma place, en étant vachement secrète sur l’anxiété, sur l’anorexie, parce qu’il y a vraiment ce truc de ne jamais laisser rien transparaître qui puisse être considéré comme une faiblesse. Comme si je n’avais pas le droit de montrer ça", peut-on entendre dans la bande annonce du documentaire.