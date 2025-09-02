People

L’humoriste caladoise Tania Dutel au casting de la nouvelle saison des "Traîtres" sur M6

L’humoriste caladoise Tania Dutel au casting de la nouvelle saison des "Traîtres" sur M6
L’humoriste Tania Dutel au casting de la nouvelle saison des "Traîtres" sur M6 - DR/M6

Seize personnalités sont au rendez-vous de cette nouvelle saison.

M6 diffusera ce mardi soir le premier épisode de la saison 5 de l’émission "Les Traîtres" présentée par Eric Antoine. Inspiré des "Loups-garous de Thiercelieux", le jeu a pour but de découvrir les traîtres parmi plusieurs personnalités.

Les participants de cette nouvelle saison ont été dévoilés il y a quelques semaines. On retrouve notamment l’ex-secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa, l’animatrice Christine Bravo, l’ancien footballeur et sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, la chanteuse Helena Noguerra ou encore l’ex-Miss France Camille Cerf

Née à Villefranche-sur-Saône, l’humoriste Tania Dutel sera également de la partie. "La sincérité, c’est ma règle d’or", déclare-t-elle. De quoi faire douter (ou pas) ses adversaires ? Réponse dès ce mardi soir 21h10.

Tags :

Tania Dutel

Les Traîtres

m6