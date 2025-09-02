L’humoriste caladoise Tania Dutel au casting de la nouvelle saison des "Traîtres" sur M6

M6 diffusera ce mardi soir le premier épisode de la saison 5 de l’émission "Les Traîtres" présentée par Eric Antoine. Inspiré des "Loups-garous de Thiercelieux", le jeu a pour but de découvrir les traîtres parmi plusieurs personnalités.

Les participants de cette nouvelle saison ont été dévoilés il y a quelques semaines. On retrouve notamment l’ex-secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa, l’animatrice Christine Bravo, l’ancien footballeur et sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, la chanteuse Helena Noguerra ou encore l’ex-Miss France Camille Cerf.

Née à Villefranche-sur-Saône, l’humoriste Tania Dutel sera également de la partie. "La sincérité, c’est ma règle d’or", déclare-t-elle. De quoi faire douter (ou pas) ses adversaires ? Réponse dès ce mardi soir 21h10.