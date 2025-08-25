Deux agriculteurs de la région dans la nouvelle saison de "L’amour est dans le pré"

La saison 20 de L’amour est dans le pré débute ce lundi soir sur M6. Les téléspectateurs vont découvrir la quête de l’amour de treize agriculteurs. Deux sont notamment originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est le cas de Denis, éleveur de vaches allaitantes et de chèvres. Ce fan de Johnny Hallyday du Nord-Isère est âgé de 59 ans et n’a connu qu’une seule grande histoire d’amour ayant duré quatre ans.

L’autre candidat de la région est Laurent, également éleveur de vaches allaitantes et de brebis. Cet Ardéchois de 58 ans a particulièrement ému les téléspectateurs lors de la diffusion de son portait évoquant le décès en 2023 de son épouse avec qui il a eu deux enfants. L’agriculteur veut aujourd’hui retrouver l’amour.

Les deux hommes auront-ils de la chance en amour ? Réponse dès ce lundi soir avec notamment les traditionnels speed datings faisant suite à l’ouverture des lettres reçues après la diffusion des portraits en janvier dernier.