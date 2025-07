La joueuse de tennis lyonnaise Caroline Garcia a dit oui ce week-end !

Elle avait annoncé ses fiançailles il y a un peu plus d’un an par une simple phrase : "Mr and Mrs coming soon". Caroline Garcia est désormais mariée à Borja Durán, professeur à l’université de Barcelone. La cérémonie a eu lieu ce samedi à Gérone en Espagne en présence de nombreux invités.

La Lyonnaise a partagé quelques vidéos de ce moment sur ses réseaux sociaux. On peut notamment la voir en robe blanche longue à la sortie de l’église et lors des festivités célébrées dans un hôtel 5 étoiles.

Sans surprise, plusieurs personnalités du monde du tennis étaient présentes pour l’occasion. "Des émotions inoubliables pour un week-end très spécial", a par exemple commenté sur Instagram la joueuse Alizé Cornet avec plusieurs photos.

Une année 2025 riche en émotions pour Caroline Garcia. Au mois de mai, l’ancienne numéro française annonçait mettre un terme à sa carrière en raison de blessures persistantes. Lors du dernier tournoi de Roland Garros, elle avait été éliminée dès le 1er tour. La sportive a également été distinguée il y a peu par le magazine Forbes comme l’une des "40 femmes d’exception qui ont marqué l’année et qui ont fait rayonner la France à l’international" grâce à son podcast Tennis Insider Club mettant en lumière le parcours des meilleurs joueurs et joueuses du monde.