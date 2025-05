"J’avais hâte de te voir" : la lyonnaise Mallaury (Mariés au premier regard) a dit "oui"

Le 12 avril dernier, les téléspectateurs de M6 découvraient le portrait de Mallaury à l’occasion d’un nouvel épisode de la saison 9 de Mariés au premier regard. Pour rappel, le principe de l’émission est de se rencontrer le jour de son mariage après avoir passé des tests permettant d’établir un degré de compatibilité.

La jeune femme de 29 ans exerçant le métier d’aide-soignante en psychiatrie à Lyon n’avait pas manqué de surprendre par sa demande aux expertes puisqu’elle révélait être bisexuelle et donc ne pas vouloir savoir avant son mariage si sa future moitié était un homme ou une femme.

L’union en question a été diffusée ce lundi soir sur M6. Mallaury a dit "oui" à… Mélanie, une éducatrice de 34 ans. Il s’agit du premier mariage lesbien de Mariés au premier regard. "J’avais hâte de te voir, que tu arrives et que ça commence", a commenté Mélanie devant sa future épouse. "Elles sont trop belles ensemble", a réagi un des proches des jeunes femmes présent lors du mariage célébrée à Gibraltar.

"Quand ça s’est ouvert, j’ai eu un choc. Cela n’a pas été gardé au montage, mais j’ai lâché un "Ah !" Je me suis dit : "C’est une femme, et en plus, elle est canon !" Même si je m’y attendais un petit peu, ça fait toujours un choc. Mais je savais que j’avais une grande compatibilité avec les femmes", a de son côté confié au Parisien Mallaury qui n’a pas manqué de parler du cyberharcèlement dont elle a été victime après la diffusion de son portrait.

Les téléspectateurs pourront découvrir dans les prochaines semaines la suite de l’idylle naissante entre les deux femmes, et au bout la conclusion de l’expérience.