Lyon serait la deuxième ville de France la plus chère pour être en couple en 2025

Quel est le coût d’une journée romantique ? Tel est le sujet d’une étude réalisée par le site Voyance Tchat. Ont notamment été pris en compte les repas, l’hébergement, les sorties ou encore les transports.

Au classement des villes les plus chères pour être en couple, Nice arrive en tête avec des dépenses romantiques obtenant la note de 9,74 sur 10. Le podium est complété par Annecy (9,47 sur 10) et Paris (9,21 sur 10).

Il faut descendre un peu plus bas dans le top 10 pour trouver Lyon au 8e rang. La capitale des Gaules obtient la note de 7,89 sur 10 au niveau des dépenses romantiques. Comptez notamment 60 euros pour un repas pour 2 personnes pour un restaurant milieu de gamme avec trois plats ou encore 110 euros pour une nuit dans un hôtel 3 étoiles. La somme totale d’une journée romantique s’élève ainsi à 222 euros à Lyon.

"Malgré ce budget, la ville a beaucoup à offrir gratuitement : flâner dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon, grimper jusqu’à la basilique de Fourvière pour contempler la vue panoramique, ou simplement profiter des berges du Rhône et de la Saône en fin de journée", peut-on lire.

Strasbourg, Marseille, Dijon ou encore Lille figurent également dans le top 10 de ce classement des villes les plus chères… pour être en couple !