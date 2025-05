Ce couple lyonnais veut participer à l’anniversaire de "La France a un incroyable talent"

Les téléspectateurs avaient fait la connaissance de Danaé et Wilder en octobre 2023 lors de la 18e saison de "La France a un incroyable talent". Le couple de la région lyonnaise avait ému avec un premier numéro d’acroyoga, une discipline découverte lors du confinement et devenue une véritable passion. Cette première prestation avait pris fin par la demande en mariage de Wilder à Danaé. "Est-ce que tu acceptes de m’épouser ?", avait-il demandé à sa compagne. Cette dernière avait répondu… oui !

Le couple lyonnais avait ensuite poursuivi l’aventure de "La France a un incroyable talent" jusqu’à la finale où Danaé et Wilder avaient terminé à la quatrième place. Ce dimanche, ils n’ont pas manqué de faire passer un message à leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Ils veulent participer à l’édition anniversaire de l’émission de M6 qui fête ses 20 ans. M6 a en effet lancé un vote sur son site internet pour sélectionner les candidats qui auront l’opportunité de revenir présenter un numéro. Danaé et Wilder font notamment partie de la catégorie "Made in talent" face à cinq autres talents.

"Nous sommes déjà extrêmement joyeux de faire partie des 6 numéros sélectionnés parmi les 19 saisons et on compte sur vous pour passer à l’étape d’après. Vous avez jusqu’au 31 mai pour choisir le talent que vous voulez revoir en prime lors de la 20e saison de la France a un incroyable talent", expliquent-ils dans une vidéo publiée sur Instagram mettant en avant que ce prime évènement se déroulera "juste un peu avant notre mariage en plus".