Une candidate lyonnaise lance un défi pas comme les autres aux expertes de l’émission "Mariés au premier regard" sur M6

Les téléspectateurs de Mariés au premier regard ont pu découvrir en ce début de semaine un nouvel épisode de la saison 9 de l’émission de M6 dont le principe est de se rencontrer le jour de son mariage après avoir passé des tests permettant d’établir un degré de compatibilité.

Une candidate pas comme les autres a beaucoup fait parler ce lundi soir. Il s’agit de Mallaury, une jeune femme âgée de 29 ans habitant tout près de Lyon. Cette infirmière a postulé à l’émission avec une demande inédite dans le programme. "Vous n’êtes pas un pas une participante comme les autres. Votre demande nous a laissées un peu pantoises. C’est la toute première fois dans Mariés au premier regard qu’on nous fait une demande telle que la vôtre", a expliqué Estelle Dossin, experte de l’émission. "Nous l’avons entendu, nous l’avons prise en compte, cela nous a donné beaucoup de travail mais on a accepté car vous êtes tellement sincère (…) qu’on ne pouvait qu’entendre cette demande. (…) Je me souviens très bien, vous m’avez dit : ‘Estelle, je veux me marier, je cherche l’amour avec un grand A, peu importe que ce soit un homme ou une femme", a-t-elle poursuivi.

Mallaury est en effet devenue la première candidate bisexuelle de Mariés au premier regard. "Dans la rue, je regarde des hommes comme des femmes. L’amour n’a finalement pas de sexe pour moi. Je tombe amoureuse de la personne aussi différente qu’elle soit", assure la Lyonnaise. "Pour moi, le vrai amour existe. Que ce soit avec un homme ou une femme, je pense qu’on a tous une personne qui nous est destinée sur cette terre pour nous rendre heureuse", ajoute-t-elle.

Les expertes ont notamment annoncé à la jeune femme avoir trouvé une personne compatible avec elle à 82%. Mallaury ne sait cependant pas s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. "Il n’y a pas de souci. J’accepte d’attendre jusqu’au dernier moment. Ça va être dur !", a commenté l’infirmière lyonnaise. Les téléspectateurs ont pu assister à ses essayages de robes de mariée. Le visage du futur prétendant ou de la future prétendante sera lui dévoilé dans les prochains épisodes...