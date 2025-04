Tony Parker séparé d'Agathe Teyssier ? La mannequin aurait quitté le basketteur

Le couple formé par Tony Parker et Agathe Teyssier ferait désormais partie du passé. Selon les informations de Voici, la mannequin de 32 ans aurait mis fin à leur relation. La trentenaire a notamment effacé toutes les photos d’elle avec Tony Parker sur son compte Instagram et aurait également décidé de ne plus le suivre sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas le cas du président de l’ASVEL toujours abonné à Agathe Teyssier. Des vidéos du couple datant de plusieurs semaines sont toujours visibles sur le compte de l’ancien basketteur.

"Cela a pris 41 ans mais ça en valait la peine", avait déclaré Tony Parker au printemps dernier afin d’officialiser sa relation avec la trentenaire originaire de Privas en Ardèche. Cette dernière connait néanmoins bien Lyon puisqu’elle y a fait ses études à l’Efap dans le but de devenir journaliste. La jeune femme est aujourd’hui mannequin et posé pour plusieurs marques dont Cartier et Lancôme.

Il s’agirait donc d’une nouvelle déception amoureuse pour Tony Parker père de deux garçons, nés de son union avec la journaliste scientifique Axelle Francine. L’ancien sportif a également été marié avec la star de Desperate Housewives Eva Longoria et a également été en couple pendant plus de trois ans avec la joueuse de tennis Alizé Lim.