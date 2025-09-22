Un documentaire sur le défilé de mode "Every Bodies"

Faire bouger les normes esthétiques et sociales. Tel était l’objectif du défilé "Every Bodies" ayant eu lieu le 17 mai dernier à Villeurbanne. Porté par l’association "Premièrement : Inclusion & Humanité" (PIH) et l’école ESMOD Lyon, le projet a réuni 140 élèves stylistes et 35 mannequins souffrant de différents handicaps.

"On parle d’un véritable exercice de stylisme et de modélisme car c’est du sur-mesure mais surtout une aventure humaine incroyable dont les étudiants se souviendront longtemps. La mode doit magnifier la différence. La mode inclusive de demain prend tout son sens avec ce projet", nous expliquait quelques semaines avant le défilé Nathalie Albrègue, directrice d’ESMOD Lyon.

Parmi les mannequins présents, on retrouvait l’actrice Mayane-Sarah El Baze ou encore le para skieur alpin de haut niveau Jordan Broisin. La pièce maîtresse du défilé, une robe de mariée, avait également été réalisée par le couturier lyonnais Nicolas Fafiotte. Plus de 1400 personnes avaient assisté à l’évènement à l’espace Raphaël de Barros à Villeurbanne.

Le projet n’a pas encore dit son dernier mot puisqu’un documentaire "Every Bodies, le film" a été réalisé par Camille Strecker. "Ce film plonge avec sensibilité dans les coulisses, les moments forts, les visages et les émotions de cette belle aventure collective", explique l’association PIH. Une avant-première est prévue ce jeudi 25 septembre à partir de 18h au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne.

A noter également que le documentaire a été sélectionné en compétition officielle pour le Festival "Regards croisés" de Saint-Malo 2025 qui se déroulera au mois de novembre.