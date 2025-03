Le duo entre Pomme et Stromae s’offre un featuring avec le groupe Coldplay

Le titre était devenu la chanson francophone la plus streamée en 24h sur la plateforme Spotify. Ma meilleure ennemie, fruit de la collaboration entre Stromae et la chanteuse Pomme, ne cesse de faire parler de lui depuis sa sortie en novembre dernier. Le single fait partie de la bande-son de la série Arcane League of Legends dont la saison 2 est sortie à la fin de l’année 2024 sur Netflix.

Une bonne nouvelle a été annoncée ce jeudi sur les réseaux sociaux. Une nouvelle version "extended" de Ma meilleure ennemie va en effet sortir avec un featuring qui risque lui aussi de beaucoup faire parler. Il s’agit en effet d’une collaboration avec le groupe de rock britannique Coldplay. De quoi ravir les fans qui pourront découvrir ce titre le 4 avril. Plus que quelques jours de patience…