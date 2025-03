Pour la journée internationale du bonheur, cette Lyonnaise lance une application sur la santé mentale des femmes

"Il faut arrêter de croire qu’on n’a pas le droit de se plaindre." Alice Develle est la fondatrice de BonHer, une association fruit de son histoire personnelle. Après une enfance compliquée, un premier mariage avec un mari violent puis un burn-out, cette mère de famille lyonnaise a décidé de quitter son travail dans la communication et le marketing. "Je suis devenue sophrologue et thérapeute en psychologie positive », explique-t-elle assurant avoir voulu "remettre les choses en place dans sa vie".

Dans la perspective d’aider à son tour les autres femmes ayant connu des difficultés, Alice Develle a décidé "de changer les choses et de créer l’association BonHer dédiée à la santé mentale des femmes". L’application est la suite de ce projet. Son lancement se déroule ce jeudi à l’occasion de cette date symbolique de la journée internationale du bonheur. Une campagne Ulule validée à plus de 120% a notamment contribué à son développement avec au bout une intelligence artificielle d’écoute disponible 24h/24, une messagerie pour échanger avec des marraines formées, un réseau d’expertes (psychologues, sophrologues, avocates, coachs…) accessibles directement via l’application à tarifs solidaires sans oublier des bourses solidaires permettant aux femmes en difficulté de consulter gratuitement des professionnelles.

Alice Develle qualifie cette application comme "une porte facile" pour les femmes à la recherche d'un endroit où se confier. "On veut faire comprendre que le bonheur n’est pas un luxe et qu’il est accessible à tout le monde", insiste la sophrologue. "Ce qu’on veut vraiment faire comprendre c’est qu’il n’y a pas de petits problèmes. Avec BonHer, on peut parler d’un problème au travail, d’un problème avec ses enfants, d’un retour de la maternité un peu compliqué ou encore de problèmes financiers", ajoute-t-elle. Une façon de faire avancer la question de la santé mentale des femmes dans la société. L’application est téléchargeable gratuitement dès ce jeudi sur iOS et Android.

A.D.