Deux chanteuses lyonnaises parmi les artistes féminines les plus écoutées aux États-Unis en 2025

Billboard France a levé le voile en ce mois de novembre sur les artistes féminines françaises les plus streamées aux États-Unis en 2025. "Cette liste illustre la diversité de la scène hexagonale : pop, chanson, musiques électroniques…", commente le magazine.

Deux chanteuses lyonnaises figurent dans ce classement. On retrouve notamment à la seconde place Pomme dont le titre Ma Meilleure Ennemie en duo avec Stromae a particulièrement cartonné en France et à l’étranger puisqu’il fait partie de la bande-originale de la saison 2 de la série Arcane League of Legends diffusée sur Netflix. Ma Meilleure Ennemie avait également eu droit à son featuring avec le groupe de rock britannique Coldplay. De quoi ravir les fans…

Au pied du podium se trouve une autre artiste lyonnaise. Il s’agit d’Alice Duport-Percier. La chanteuse lyrique a notamment été formée au conservatoire de Saint-Priest et est également passée par l’Opéra de Lyon. Sa participation à la bande originale du jeu vidéo français Clair Obscur : Expedition 33 n’a pas manqué de participer à sa popularité outre-Atlantique.