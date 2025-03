Pomme parmi les artistes ayant participé au nouvel hymne du Sidaction

Des artistes réunis pour la bonne cause. Le Sidaction a dévoilé ce vendredi son nouvel hymne intitulé Grand Soleil co-écrit et interprété par Damso.

Le rappeur a également mobilisé 18 artistes de la scène française pour cette chanson dont la sortie intervient 27 ans après Sa Raison d’être de Pascal Obispo et Lionel Florence. On retrouve notamment la chanteuse lyonnaise Pomme mais également Eddy de Pretto, Hoshi, Juliette Armanet, Louane, Pierre de Maere, Lucky Love, El Grande Toto, Kalash Criminel, Lous and the Yakuza, Medine ou encore Adèle Castillon.

"Alors que la lutte contre le sida fait face à de nouveaux obstacles, Sidaction entend, à travers Grand Soleil mobiliser toutes les générations et sensibiliser un large public à l’importance de la prévention et du soutien aux personnes concernées par le VIH", déclare l’association.

Tous les bénéfices de Grand Soleil seront reversés à Sidaction dont l’évènement annule se déroulera du 21 au 23 mars dans toute la France.