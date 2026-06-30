La période des soldes d’été prolongée d’une semaine à cause de la canicule

C’est l’une des conséquences de la canicule. Les clients ont déserté les magasins en cette première semaine des soldes d’été. La période estivale de bonnes affaires a débuté le mercredi 24 juin et devait initialement prendre fin le 21 juillet.

Les soldes d’été vont finalement durer un peu plus longtemps afin de soutenir les commerçants. Si le gouvernement avait annoncé ce week-end la prolongation de ces soldes d’été, on ignorait la nouvelle date de fin. Ce sera donc jusqu’au 28 juillet.

L’annonce a été faite ce mardi 30 juin par le ministre du Commerce, Serge Papin, sur le plateau de Bonjour !, la matinale de TF1. "La canicule a fait que [...] les magasins n'ont pas été fréquentés pendant cette période, donc les soldes n'ont pas bien marché. Elles devaient s'arrêter le 21 juillet, elles sont donc prolongées jusqu'au 28 juillet", a-t-il déclaré.

Concernant une possible nouvelle canicule dans les prochains jours, Serge Papin n’a pas fermé la porter à un nouveau rallongement des soldes d’été. "On s'adaptera. Moi, en matière de soldes, je suis à l'écoute des parties prenantes", a précisé le ministre du Commerce.