Les conseils d’une décoratrice lyonnaise pour passer un été zen chez soi

Basée à Lyon, cette décoratrice d’intérieur et géobiologue de l’habitat a développé une approche singulière qui mêle couleurs, émotions et énergie. Avec l’été déjà bien installé, elle nous partage ses conseils pour transformer son intérieur en véritable refuge apaisant. Rencontre.

Qu’est-ce que la géobiologie de l’habitat ?

C’est une discipline encore peu connue qui consiste à étudier l’influence de notre environnement sur notre bien-être. J’analyse ce qui se passe sous nos pieds : les réseaux énergétiques, les nappes phréatiques et certains phénomènes naturels qui peuvent avoir un impact sur notre sommeil ou notre vitalité. Souvent, les personnes qui me contactent se plaignent d’un sommeil peu réparateur, de réveils nocturnes ou d’une sensation de fatigue persistante. Mon rôle est alors d’identifier les éventuelles perturbations et de proposer des solutions adaptées. Les deux approches sont complémentaires. Certaines personnes viennent me voir pour un projet déco et découvrent ensuite la géobiologie. D’autres font appel à moi parce qu’elles ne se sentent pas bien chez elles et je leur apporte aussi des conseils d’aménagement ou de décoration. Ma devise est simple : un intérieur peut être beau visuellement, mais il doit aussi être harmonieux et agréable à vivre. L’objectif est de créer des lieux qui nous soutiennent au quotidien.

Elisa Dorme Crédit @firestood – Laurine Milon

L’été, le moment idéal pour faire du tri ?

Oui, complètement. Après le grand nettoyage de printemps, on change souvent nos habitudes, nos vêtements ou l’aménagement de nos espaces extérieurs. C’est aussi un moment où l’on prend davantage de temps pour soi. Avant la rentrée, beaucoup de personnes ressentent le besoin de repartir sur de bonnes bases et d’assainir leur intérieur, autant physiquement qu’énergétiquement. L’encens permet d’accompagner le nettoyage classique de la maison. Après avoir rangé et nettoyé, faire circuler la fumée dans les pièces apporte une sensation de fraîcheur et de renouveau. J’aime aussi recommander certains minéraux, comme le cristal de roche, qui aide à harmoniser l’énergie d’un lieu. Quelques branches d’eucalyptus dans un vase apportent aussi une touche décorative et une sensation de bien-être.

L’aménagement de la chambre joue-t-il un rôle important ?

Oui, énormément. Une chambre doit rester un espace apaisé. Je recommande d’éviter l’accumulation d’objets et les encombrements. Il est également préférable de pouvoir voir la porte ou une ouverture depuis son lit. Cela procure inconsciemment un sentiment de sécurité. J’évite aussi les miroirs placés directement face à la porte de la chambre, qui peuvent perturber l’équilibre de la pièce.

Où installer ma box Wi-Fi ?

Il vaut mieux éviter de l’installer à proximité d’un canapé, d’un bureau ou surtout d’un lit. Nous passons déjà beaucoup de temps exposés aux écrans et aux ondes. L’idéal est de placer la box dans un espace de passage et, si possible, de la couper la nuit. Aujourd’hui, la plupart des opérateurs permettent de programmer automatiquement son extinction pendant les heures de sommeil.

La couleur comme source de bien-être

Vous défendez beaucoup l’usage de la couleur dans nos intérieurs. Pourquoi ?

Parce qu’elle influence directement notre humeur. Nous avons progressivement adopté des intérieurs très neutres, souvent dominés par le blanc, le beige ou le gris. Mon travail consiste à réintroduire la couleur de façon subtile et cohérente avec la personnalité de chacun. Je travaille souvent à partir de photos que mes clients conservent chez eux ou dans leur téléphone. À travers ces photos, j’identifie des ambiances, des émotions et des palettes de couleurs qui leur ressemblent vraiment. Il y a tout un travail d’analyse et de réflexion en amont, avec une dimension presque psychologique que j’apprécie particulièrement.

Elisa Dorme Crédit @firestood – Laurine Milon

Et pour l’été, quelles couleurs privilégier ?

Je ne travaille jamais avec les tendances du moment. Je préfère m’inspirer de la nature et des sensations associées à l’été. On peut retrouver les nuances d’un ciel bleu, les tons rosés d’un coucher de soleil, le beige du sable ou encore les verts doux de la végétation. Ce sont des couleurs apaisantes qui invitent au calme et à l’évasion. On peut commencer avec quelques coussins, un luminaire, un plaid ou un seul pan de mur. L’idée est de réapprendre à vivre avec la couleur, qui a longtemps fait partie de nos intérieurs avant de disparaître progressivement. Une touche bien choisie peut transformer complètement l’ambiance d’une pièce.

Quels conseils pour les logements peu lumineux ?

La couleur peut déjà aider à réfléchir la lumière, notamment avec des tons clairs légèrement rosés ou beiges. Les miroirs sont également de précieux alliés pour amplifier la luminosité naturelle. Enfin, j’encourage à multiplier les points lumineux plutôt que de se contenter d’un plafonnier central. Quelques lampes d’appoint créent immédiatement une atmosphère plus chaleureuse.

Elisa Dorme Crédit @firestood – Laurine Milon

Avez-vous un objet décoratif fétiche, un style ?

Oui, les tableaux et les photographies. Ils racontent toujours quelque chose. Je trouve qu’ils donnent une âme à un intérieur. Chaque fois qu’on les regarde, ils réveillent une histoire personnelle. J’aime les intérieurs contemporains mais avec une touche vintage. Je suis particulièrement attachée aux codes décoratifs des années 1930 à 1970. Les matières, les formes et certains objets de cette époque reviennent aujourd’hui dans nos intérieurs. J’aime intégrer ces références par petites touches pour créer des espaces chaleureux et intemporels.

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