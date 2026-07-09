Cette marque de maillots de bain bien connue à Lyon va fermer sa boutique

"J’ai quelque chose à vous annoncer." Ce sont par ces mots que Tatiane de Freitas a pris la parole ce mercredi sur ses réseaux sociaux. La fondatrice de la marque de maillots de bain portant son nom a fait part de la fermeture prochain de son show-room situé dans le 6e arrondissement de Lyon.

"Il y a des lieux qui deviennent bien plus qu’une adresse. Après presque 10 ans passés dans notre showroom-boutique à Lyon, il est temps pour nous de clôturer ce magnifique chapitre", explique-t-elle dans une vidéo. "Pendant toutes ces années, ce lieu a vécu grâce à vous ! Il a été rempli de rires, d’essayages, des doutes parfois, de confiance retrouvée, de conversations sur nos corps, nos vacances, nos vies, nos défis… et tant de beaux souvenirs. Nous avons toujours voulu que ce showroom soit un endroit où l’on se sente libre d’être soi-même. Un petit coin où chaque femme pouvait se sentir accueillie, écoutée, belle telle qu’elle est, où notre esprit d’été éternel raisonne", poursuit Tatiane de Freitas.

Le show-room fermera ses portes le samedi 18 juillet. Ce n’est toutefois pas la fin de la marque de maillots de bain bien connue à Lyon et suivie sur les réseaux sociaux par plus de 24 000 personnes.

"Chez Tatiane de Freitas, nous croyons aussi profondément que chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. Alors nous fermons ce cycle avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec énormément d’enthousiasme pour tout ce qui nous attend", conclut la créatrice qui a fêté en 2025 les 10 ans de sa marque de maillots de bain.