Eva Longoria publie une nouvelle photo de son séjour à Lyon

Eva Longoria semble garder de bons souvenirs de sa venue entre Rhône et Saône. Ce lundi soir, l’actrice a publié sur ses réseaux sociaux une photo d’elle devant un monument emblématique de Lyon

Vêtue d’une robe blanche et de tongs, Eva Longoria pose sur le pont de la Guillotière avec en toile de fond le Grand Hôtel-Dieu. Un cliché certainement pris lors du tournage de son émission Searching for France ayant eu lieu à Lyon sur une dizaine de jours entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Lors de son séjour lyonnais, l’actrice avait eu l’occasion de découvrir la Presqu’île pour une virée shopping, le Musée Cinéma et Minitiature ou encore le quartier du Vieux-Lyon avec de nombreuses pauses gourmandes au programme.

Si la diffusion de cet épisode de la saison 2 de Searching for France mettant à l’honneur la culture et la gastronomie française sur la chaîne américaine CNN ne sera diffusé qu’en 2027, les Lyonnaises et les Lyonnais n’ont pas manqué de commenter avec joie cette photo.