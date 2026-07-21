Cette enseigne très attendue a ouvert ses portes à Confluence

Une toute nouvelle boutique vient d’ouvrir ses portes au sein du pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon. Il s’agit de l’enseigne Adidas. Le magasin se trouve au niveau 1 du centre commercial et a accueilli ses premiers clients ce lundi 20 juillet.

"Conçu selon le concept "Home of Sport", ce nouvel espace de 245 m², reflète le dernier concept retail de la marque. Pensée comme un véritable "Brand Concept Store", la boutique propose une offre variée mettant à l'honneur le sportswear et le lifestyle", assure le pôle de commerces et de loisirs de Confluence qui souhaite ainsi s’adresser "à une clientèle jeune, urbaine et connectée, au cœur d’un quartier dynamique bénéficiant d’une forte fréquentation, d’une attractivité mode affirmée et d’une accessibilité privilégiée".