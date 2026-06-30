Cette marque française de prêt-à-porter et de bijoux ferme sa boutique à Lyon

Une boutique va fermer ses portes en cette fin de mois de juin du côté du centre commercial Westfield La Part-Dieu. Il s’agit du magasin de la marque SMTZ proposant du prêt-à-porter et des bijoux en acier inoxydables.

"On ferme définitivement notre boutique à Lyon et on fait des offres jusqu’à -70% jusqu’au mardi 30 juin inclus", peut-on lire sur le compte Instagram de SMTZ qui compte plus de 73 000 abonnés.

La boutique avait ouvert ses portes en octobre dernier au niveau 0 du centre commercial juste à côté des Galeries Lafayette. La marque SMTZ compte deux autres magasins à Strasbourg et à Bordeaux.