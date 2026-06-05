Alors qu’elle officie depuis le début de la compétition comme intervieweuse sur les courts de Roland-Garros, Caroline Garcia a été honorée ce jeudi après-midi entre les demi-finales dames.

Neuf mois après l’arrêt de sa carrière, l’ex-joueuse lyonnaise de tennis a reçu un trophée des mains de la directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, et du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.

L’occasion pour celle qui va devenir cet été maman d’un petit de garçon de s’exprimer avec une certaine émotion sur la fin de sa carrière. "Ce tournoi représente énormément de choses pour moi, ça me fait très, très plaisir d'être là, j'ai vécu énormément d'émotions. J'ai rêvé de gagner à Roland-Garros, mais les émotions ont pris le dessus ici. Vous m'avez porté pour essayer de devenir une meilleure joueuse. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, je suis de plus en plus fière de ce que j'ai accompli", a d’abord déclaré Caroline Garcia.

"Ça faisait beaucoup d'années que j'étais sur le circuit, des années difficiles et de magnifiques années, j'avais envie de vivre un nouveau chapitre. C'était le moment de passer à un nouveau chapitre, je suis en paix avec ma décision. Ce trophée me rappellera toutes les émotions que j'ai vécues grâce au tennis et votre soutien", a ajouté l’ancienne joueuse de tennis sous les yeux de son mari Borja Duranne et de sa famille.