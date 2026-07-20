Fort Boyard : l’équipe de la lyonnaise Manon Apithy-Brunet réalise un record

Une nouvelle équipe est partie ce samedi 18 juillet à l’assaut de Fort Boyard, le jeu culte de France 2 présenté depuis cette année par Cyril Féraud. Il s’agissait de l’équipe emmenée par le chanteur Jérémy Frérot avec à ses côtés la chanteuse Shy’m, le journaliste Paul Larrouturou, le rugbyman Nans Ducuing ou encore la championne olympique lyonnaise d’escrime Manon Apithy-Brunet.

Tous ont joué au profit de l’association Surfrider Fouundation Europe qui entend protéger et mettre en valeur les océans. A l’issue des nombreuses épreuves, l’équipe a réussi à récolter la jolie somme de 23 800 euros. "Mais quelle équipe ! Bravo les gars. C’est le record depuis onze ans", a commenté le présentateur Cyril Féraud faisant référence au record toujours détenu par l’équipe du basketteur Tony Parker ayant obtenu en 2015 à l’issue de l’émission 25 600 euros.