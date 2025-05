"La dernière danse à Paris" : l’émotion de Caroline Garcia avant son entrée en lice à Roland Garros

C’est certainement avec beaucoup d’émotions que Caroline Garcia fera son entrée ce lundi après-midi sur le court Suzanne Lenglen. La joueuse lyonnaise a en effet annoncé il y a quelques jours mettre un terme à sa carrière après le tournoi de Roland Garros.

"Demain, je retrouverai le court. Pour mon dernier Roland-Garros. Et plus que jamais, j’aurai besoin de votre soutien et de votre amour. Je donnerai tout ce que j’ai pour continuer à faire vivre ce rêve. J’ai énormément travaillé ces dernières semaines pour être prête à temps pour ce jour", a écrit Caroline Garcia ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux dans un post intitulé "La dernière danse à Paris". La Lyonnaise avait en effet déclaré vendredi vouloir "passer à autre chose. Mon corps – et mes aspirations personnelles- me le demandent".

Caroline Garcia défiera ce lundi en fin d’après-midi l’américaine Bernarda Pera (83e mondial) pour une éventuelle place au second tour de cette édition 2025 de Roland Garros.