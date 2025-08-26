"Ce n’est pas un au revoir" : le touchant message de Caroline Garcia après son dernier match

Caroline Garcia a disputé ce lundi le dernier match de tennis de sa carrière à l’occasion du premier tour de l’US Open. La Lyonnaise a été éliminée par la russe Kamilla Rakhimova en trois sets (6-4/4-6/6-3) avant une courte cérémonie honorant la carrière de la sportive de 31 ans, ex-numéro 4 mondiale, récemment mariée.

Ce mardi après-midi, Caroline Garcia a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin d’évoquer ce tournant. "Merci du fond du cœur. Au tennis pour avoir façonné la femme que je suis aujourd’hui", déclare-t-elle dans un post accompagné de plusieurs photos de cette dernière rencontre.

"Mon voyage n’a pas toujours été facile, mais il en vaut absolument la peine. Bien que je sois incroyablement excité par ce qui m’attend, je suis aussi profondément fière de ce que j’ai accompli au cours des 15 dernières années en tournée. Non, je n’ai pas tout accompli, mais j’ai fait plus que bien", poursuit la joueuse de tennis profitant de ce message pour évoquer son avenir.

"Ce n’est pas un au revoir. Ce n’est pas une retraite. Je change simplement de rôle (mais d’abord c’est la lune de miel !). Je ne quitte pas le tennis ; en fait, j’espère que ma plus grande contribution reste à venir", conclut Caroline Garcia mentionnant l’importance dans les prochains mois de son podcast Tennis Insider Club et "d’autres projets passionnants" afin d’aider "les jeunes athlètes à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes".