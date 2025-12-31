L’année 2025 touche à sa fin. L’occasion pour Caroline Garcia de s’exprimer sur les réseaux sociaux. "Une année d’adieux et de nouveaux départs. Une année très émotionnelle et inoubliable", commente sur Instagram celle qui a disputé en août dernier le dernier match de tennis de sa carrière.

Dans un post accompagné de plusieurs photos, Caroline Garcia partage son bonheur. "Tellement reconnaissante pour tout ce que le tennis m’a donné (et le fait toujours), mais en même temps super excitée de construire de nouvelles choses, de commencer de nouveaux projets et de continuer à construire la vie de mes rêves", assure l’ex-joueuse lyonnaise qui a notamment mis en avant des photos et des vidéos du dernier tournoi de Roland Garros ou encore de son mariage l’été dernier avec Borja Durán.

"Bonne année à vous tous. Et à ceux qui pourraient traverser des moments difficiles, n’abandonnez pas. Demandez de l’aide, continuez à pousser et souvenez-vous que tout passera. Si on m’avait dit il y a 2 ou 3 ans à quel point je me sentirais heureuse et épanouie à la fin de 2025, je ne l’aurais pas cru. Alors continuez quoi qu’il arrive", conclut Caroline Garcia.