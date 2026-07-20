Près de Lyon : de nouvelles enseignes annoncées aux Nouvelles Galeries de Bron

Les Nouvelles Galeries de Bron entendent bien devenir un nouveau lieu de shopping incontournable de l’agglomération lyonnaise. L’ouverture de ce nouveau lieu où près de 80 boutiques sont attendues est prévue d’ici la fin de l’année 2026. Le groupe Citynove est à l’origine de ce projet qui s’inspire du modèle des Nouvelles Galeries d’Annecy.

Si la première étape des Nouvelles Galeries de Bron avait été la rénovation du magasin des Galeries Lafayette de Bron en octobre 2024, cette nouvelle phase interviendra dans les prochaines semaines. Parmi les noms déjà annoncés : une salle de sport On Air Fitness, l’enseigne discount danoise Normal, le chocolatier lyonnais Voisin, les restaurants Pokawa, B&W Burger, Berliner, la sandwicherie Faiparla, le traiteur italien Casa Risi ainsi qu’une pharmacie.

Citynove a dévoilé il y a quelques jours de nouvelles arrivées. La principale est la marque de prêt-à-porter suédoise H&M avec au bout une surface de magasin de 1 745 m2. L’enseigne de produits surgelés Picard a également été confirmée tout comme le parc de jeux pour les enfants Palomano déjà présent à Clermont-Ferrand.

La liste des enseignes présentes au sein de ces Nouvelles Galeries de Bron n’est pas encore terminée. De nouveaux noms sont encore attendus dans les prochaines semaines, notamment une enseigne internationale de prêt-à-porter.