"La famille s’agrandit." C’est sur son compte Instagram que Caroline Garcia a fait part de la bonne nouvelle. L’ex-joueuse de tennis lyonnaise est enceinte de son premier enfant.

On peut notamment voir sur le post en question plusieurs photos du couple qu’elle forme avec Borja Durán à qui elle avait dit oui en août dernier. Les futurs parents ont sans surprise reçu de nombreuses félicitations.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Caroline Garcia qui avait mis un terme à sa carrière de joueuse de tennis l’été dernier.