Des Lyonnaises parmi les 40 femmes d’exception du magazine Forbes

"Dans leurs domaines respectifs, elles représentent l’excellence et encouragent chaque jour les femmes à briser le plafond de verre." Le magazine Forbes France vient de dévoiler son palmarès des "40 femmes d’exception qui ont marqué l’année et qui ont fait rayonner la France à l’international".

En couverture de ce nouveau numéro qui sortira dans les kiosques ce vendredi, on retrouve une sportive lyonnaise. Il s’agit de Caroline Garcia. La joueuse de tennis a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière. Sa carrière en simple et en double est saluée par le prestigieux magazine.

Une autre ligne de son CV est également mise en avant. "En parallèle de sa carrière sportive, à laquelle elle a mis un terme en mai 2025, elle a fondé Tennis Insider Club, le podcast tennis numéro 1 en France où les meilleurs joueurs et joueuses du monde viennent raconter leur parcours. Ce podcast réunit chaque mois près d’un million d’auditeurs", précise Forbes France.

A noter qu’une autre joueuse de tennis, passée par Lyon, figure dans ce classement. Loïs Boisson, qui a marqué les esprits lors du dernier tournoi de Roland Garros en se hissant jusqu’en quart de finale, est saluée pour sa "résilience".

La ville de Lyon est également représentée par une autre femme. Cofondatrice du réseau Elles On Board, Morgane Soulier est consultante et conférencière spécialisée en intelligence artificielle et en transformation numérique des entreprises. Diplômée notamment de l'EM Lyon mais aussi d'HEC et de Sciences Po, l'entrepreneuse a fondé la start-up Feeleat "dans l'accompagnement digital de tous ceux qui ont des maladies impactant leur capacité à s'alimenter, plaçant l'innovation technologique au service direct de toutes les parties prenantes du soin". La principale intéressée n'a pas manqué de réagir ce jeudi. "Cette nomination, c’est un souffle, un rappel que l’audace, le travail et l’alignement peuvent ouvrir des chemins inattendus."