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"C’est oui" : la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix annonce son mariage

"C’est oui" : la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix annonce son mariage
"C’est oui" : la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix annonce son mariage - DR/Instagram EnjoyPhoenix

La jeune femme a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Un post qui n’est pas passé inaperçu ce mardi soir sur Instagram. Suivie par 5,6 millions d'abonnés, la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, a annoncé qu’elle allait se marier. "C’est oui", peut-on lire en légende du post en question comprenant également plusieurs photos de la jeune trentenaire et de son compagnon, le DJ belge Henri PFR. Ce dernier a fait sa demande à Londres dans le restaurant doublement étoilé Row on 5 privatisé pour l’occasion. C’est sur un jeu de cartes que Henri Peiffer a demandé sa dulcinée en mariage. "Marie Amalia Cécile Lopez… Veux-tu m’épouser ?", peut-on découvrir sur l’une des photos. 

Ensemble depuis maintenant près de sept ans, le couple n’a pas manqué de recevoir de nombreuses félicitations, notamment de célébrités à l’exemple de l’ex-Miss France Iris Mittenaere, de la comédienne Lola Dubini ou encore de l’animateur Bruno Guillon.

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