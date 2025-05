La youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix a monté les marches du Festival de Cannes

La 78e édition du Festival de Cannes a débuté cette semaine. L’évènement se déroulera jusqu’au samedi 24 mai, date de remise de la traditionnelle Palme d’Or. Alors que la compétition a officiellement commencé, tous les regards sont tournés chaque soir vers le tapis rouge où les looks des personnalités présentes sont particulièrement scrutés.

Ce mercredi soir, la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix a eu la chance de monter les marches du Festival de Cannes à l’occasion de la projection hors-compétition de Mission Impossible – The Final Reckoning, dernier opus des aventures de l’agent Ethan Hunt interprété par Tom Cruise. La jeune femme était invitée à la soirée au cours de laquelle elle portait une robe longue noire.

Un look qu’elle n’a pas manqué de commenter au micro du Point Mode de la journaliste Leslie Benaroch. "C’est une belle robe Versace. On a les petites Jimmy Choo insupportables à mettre mais qu’est-ce qu’elles sont belles ! Les bijoux c’est Néréides. Voilà petit look sympa et très chill", a commenté l’influenceuse ayant vécu plusieurs années à Lyon.