"C’est un fou de la mer" : Alessandra Sublet annonce s’être mariée dans le plus grand secret

Alessandra Sublet s’apprête à sortir son premier roman. Toi que je n’attendais plus sera disponible en librairie le 22 janvier prochain. Ce livre publié aux éditions Robert Laffont raconte l’histoire de Manon, une océanologue et mère de famille divorcée au cœur brisé, qui va se voir proposer une expédition scientifique qui va changer sa vie.

En pleine promotion de cette actualité, l’ancienne animatrice lyonnaise, aujourd’hui éloignée des plateaux de télévision, a fait des révélations concernant sa vie privée. Dans une interview accordée à Télé Magazine, Alessandra Sublet révèle s’être mariée pour la troisième fois. "Désormais, je protège mon mari. J’ai déjà réussi à me marier sans que les gens le sachent", a déclaré la conférencière.

L’identité de l’heureux élu n’est pas connue mais la native de Lyon a donné quelques précisions. "J’ai un mari fou de mer et j’ai beaucoup de chance car j’ai rencontré quelqu’un qui a inspiré une partie de cette histoire", a affirmé Alessandra Sublet faisant référence à son premier roman. "Le bonheur personnel passe par l’amour. Je suis une indécrottable romantique", ajoute-t-elle.

Alessandra Sublet s’est mariée à deux reprises : avec Thomas Volpi en 2009 puis avec Clément Miserez en 2012, qui est le père de ses deux enfants, Charlie et Alphonse. Elle avait également annoncé sa séparation en 2021 avec Jordan Duguen.