"La meilleure et la pire expérience de ma vie" : la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix revient sur sa participation à Danse avec les stars

Il y a un peu plus de dix ans, Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, participait à Danse avec les stars. Alors âgée de 20 ans, la youtubeuse lyonnaise avait comme partenaire Yann-Alrick Mortreuil à l’occasion de la sixième saison de l’émission de TF1.

Dans une vidéo publiée sur Instagram ce lundi, la créatrice de contenu revient sur cette expérience "à la fois la meilleure et la pire de ma vie". EnjoyPhoenix en garde ainsi un souvenir particulier. "J’ai voulu me challenger. Je n’ai pas voulu refuser, parce que je trouvais que c’était une superbe opportunité et parce que ce n’est pas donné à tout le monde", explique la Lyonnaise qui ne mâche pas ses mots sur les critiques qu’elle subissait alors en tant que youtubeuse. "Je savais, qu’à cette époque, j’allais me retrouver dans des toutes petites robes et qu’on allait voir mon cul en 4K à la télévision nationale devant cinq millions de téléspectateurs. Je peux vous dire que sur le coup je me suis dit “OK meuf, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que ce n’est pas possible"", commente-t-elle.

EnjoyPhoenix explique alors avoir voulu faire un régime mais surtout "une très mauvaise rencontre" en la personne d’une coach sportive "qui m’a littéralement détraqué la santé." "Si je vous raconte dans les moindres détails ce qu’elle m’a fait faire et ce qu’il s’est passé, je pense que vous allez pleurer pour moi", ajoute-t-elle déclarant avoir été en "sous poids pendant les premiers entraînements de Danse avec les stars".

Marie Lopez confie aussi avoir subi une rupture douloureuse à ce moment-là avec son compagnon de l’époque Anil Brancaleoni. "Je suis en pleine rupture, je pleure tous les soirs, j’ai envie de me flinguer. En même temps, je dois faire six heures de danse par jour, et supporter la pression des caméras, et la pression médiatique", confie-t-elle.

Une aventure pas comme les autres mais que la youtubeuse lyonnaise qualifie malgré tout de "magique". "Je me surpasse, j’apprends aussi à me connaître. Je passe quand même un super bon moment. J’apprends à danser", conclut-elle.

Lors de la saison 6 de Danse avec les stars, EnjoyPhoneix avait été éliminée aux portes de la finale remportée par le chanteur Loïc Nottet.