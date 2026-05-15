Lyon dans la prochaine saison de l’émission de l’actrice Eva Longoria ?

Va-t-on voir Eva Longoria dans un bouchon lyonnais du Vieux Lyon, monter à Fourvière en funiculaire ou se balader sur la place Bellecour ? La célèbre actrice révélée par la série Desperate Housewives est la présentatrice de l’émission Searching for France mettant à l’honneur la culture et la gastronomie française. Diffusé sur la chaîne américaine CNN, le programme a notamment fait escale au cours de ses premiers épisodes en Bourgogne, en Alsace, en Bretagne ou encore à Paris.

Il semblait donc impossible de ne pas voir dans la série d’Eva Longoria la ville de Lyon que l’on surnomme "la capitale mondiale de la gastronomie". Bonne nouvelle puisque CNN a annoncé cette semaine une saison 2 de Searching For France. "De la Champagne à Lyon et au-delà, Eva poursuit son voyage à travers la population, les traditions et les saveurs qui façonnent la culture française aujourd’hui", peut-on lire sur le descriptif de la chaîne américaine.

De quoi espérer voir l’actrice, ex-femme du basketteur Tony Parker, arpenter les rues de la capitale des Gaules. Aucune autre information n’a filtré concernant cette venue à Lyon. Il faudra en tout cas être patient avant de découvrir un possible épisode consacré à Lyon puisque la saison 2 de Searching for France sera diffusée en 2027…