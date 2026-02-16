Votre année 2026 ?

Au Petit Med Spa, on propose des alternatives naturelles aux injections. Ce sont vraiment des techniques de pointe anti-âge mais qui ne vont jamais faire appel à des choses invasives comme les injections de botox et d’acide hyaluronique. On ne veut pas dénaturer et figer les traits. En 2026, on veut renforcer notre présence à Lyon en plus de notre franchise à Montpellier. Au niveau de l’expansion et de la croissance, j’aimerais bien ouvrir en franchise en France et en Europe.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Je pense qu’elle doit déjà se prioriser. C’est quelque chose que l’on a du mal à faire en tant que femme. Que les Lyonnaises de demain aiment leur beauté naturelle, ce serait vraiment bien.

A Lyon, j’adore ?

Aller souvent à Sibilia juste à côté du Petit Med Spa où il y a de très bons plats à emporter. Le Café du Marché est très sympa dans le 2e arrondissement. J’affectionne aussi particulièrement mes petites balades en forêt dans les Monts d’Or.