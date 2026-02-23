"Elle est arrivée comme un ange" : la touchante déclaration de Christophe Licata à Mayane

La saison 15 de Danse avec les stars se poursuit. Vendredi soir, c’est le lyonnais Stéphane Bern qui a quitté l’aventure à l’issue d’un prime placé sous le signe des défis donnés par la chorégraphe et ancienne professeur de danse de la Star Academy, Malika Benjelloun.

Les téléspectateurs ont également pu assister à un moment riche en émotions lorsque Christophe Licata, ayant cette année pour partenaire Lucie Bernardoni, est revenue sur ses précédentes expériences dans Danse avec les stars. "J’ai fait des rencontres incroyables que je n’oublierai jamais. Je pense à Amel Bent qui a été un petit peu la personne qui m’a appris mon métier. Ça a été comme une muse pour moi. J’ai eu cette saison aussi avec Nathalie Péchalat qui m’a appris le mental d’un champion olympique et je pense à Mayane", a notamment déclaré le danseur qui n’a pas pu s’empêcher de verser quelques larmes en évoquant la jeune comédienne de Villeurbanne révélée par le film d’Artus Un p’tit truc en plus.

"Elle est arrivée comme un ange, cette personne. Elle m’a guéri. Elle me touche cette fille. Mayane, elle m’a appris à être heureux et de tout savourer. Je ne savais pas faire avant elle et je ne la remercierai jamais assez. Il y a eu un petit truc en plus avec cette saison", a assuré Christophe Licata. Le danseur était encore avec Mayane ce week-end à l’occasion d’une masterclass mettant en avant l’inclusivité à Paris.