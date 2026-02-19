"Les femmes vont voter" : cette exposition joue les prolongations à Lyon

Débutée en septembre dernier aux Archives départementales et métropolitaines de Lyon, l’exposition "Les femmes vont voter, octobre 1944 – octobre 1945" sera visible quelques semaines supplémentaires.

Alors qu’elle devait se terminer le 28 mars prochain, l’exposition évènement est finalement prolongée jusqu’au 25 avril.

Pour rappel, l’exposition revient sur un moment clé de la démocratie française ayant eu lieu lors des élections municipales puis législatives de 1945. L’objectif ? "Rendre visible ces femmes de la Libération dans leur diversité : les femmes "méritantes", résistantes et les femmes "déchues" par des accusations de collaboration, les femmes entrées en religion et celles entrées en politique".

A découvrir sur place : témoignages, presse féminine, photographies, tracts ou encore bulletins de vote. Ces derniers sont d’ailleurs le fruit d’un travail mené durant quatre ans par le réseau des correspondants départementaux de l’Institut d’histoire du temps présent.

Visites libres du mardi au vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi jusqu’à 18h (hors vacances scolaires). Visites libres et visites guidées lors des ouvertures exceptionnelles les samedis 28 mars et 25 avril de 10h à 17h.