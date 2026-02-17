"Montrer que les réseaux sociaux ce n’est pas du superficiel": Carolane est l'une des Lyonnaises de 2026

Votre année 2026 ?

De beaux projets en termes de voyages, notamment à Montréal au Canada. Je vais aussi faire le marathon de Paris en avril. Ça c’est le gros défi de 2026 que je vais partager. L’objectif est d’être la plus authentique et la plus sincère possible. Montrer que les réseaux sociaux ce n’est pas du superficiel.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Curieuse, gourmande et sportive. Elle aime les défis et les voyages. Elle aime aussi sa ville. C’est très important.

A Lyon, j’adore ?

Le Vieux Lyon, c’est ravissant. Les quais de Saône, c’est trop beau aussi. J’adore courir là-bas. J’aime également aller faire le marché sur le quai Saint Antoine. Lyon n’est pas ma ville natale mais c’est ma ville de cœur. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Chaque fois que je me balade, je la trouve trop belle.