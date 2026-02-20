"On se doit de faire connaître ce cancer du sein triple négatif" : un challenge sportif lancé à Lyon et dans toute la France

"L’objectif est vraiment de faire bouger les choses." Vanessa Charbonnel Hette n’a jamais baissé les bras. Vice-présidente du collectif Triplettes Roses, cette habitante de 51 ans de Charbonnières-les-Bains à côté de Lyon se bat depuis maintenant huit ans contre un cancer du sein triple négatif. Cette maladie, qui représente 15% des cancers du sein, se caractérise par l’absence de récepteurs hormonaux (progestérone et œstrogènes) et de la protéine HER2, ce qui fait que ce cancer est difficilement soignable. "J’en suis aujourd’hui au stade métastatique, c’est-à-dire incurable, avec l’obligation de suivre des chimiothérapies à vie tant que mon corps résiste. Je suis suivie au Centre Léon Bérard", confie Vanessa Charbonnel Hette.

"Contrairement aux idées reçues, on pense que la majorité des femmes sont touchées à la ménopause. Dans le cas du cancer triple négatif, on observe malheureusement qu’elles sont de plus en plus jeunes. Il y a une vraie question de détection et de prévention. On se doit de faire connaitre ce cancer, sensibiliser aussi les médecins traitants et la médecine de ville pour qu’il n’y ait pas de retard de diagnostic. Il y a un vrai enjeu de santé publique", insiste-t-elle.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Vanessa Charbonnel Hette a intégré en 2021 le collectif Triplettes Roses qui se bat au quotidien pour faire connaître le cancer du sein triple négatif mais aussi obtenir l’accès aux traitements novateurs sans délais et soutenir la recherche dédiée à la maladie. "On est vraiment dans l’action et j’ai décidé de rejoindre le collectif car j’avais besoin de m’engager dans quelque chose de positif en étant dans un parcours de vie complètement bouleversé. Ça m’a permis de me soutenir dans toutes les épreuves de la maladie depuis huit ans d’avoir cet objectif de faire bouger les choses, pas seulement pour moi mais pour toutes les patientes qui ont la même maladie que moi", déclare la vice-présidente du collectif Triplettes roses qui lancera le samedi 28 février son challenge connecté sportif dans toute la France. L’objectif est de réunir un maximum de personnes autour du sport (vélo, course à pied, natation…) tout en récoltant des fonds pour la recherche.

Le défi qui se tiendra jusqu’au 8 mars compte aujourd’hui plus de 4500 inscrits. L’édition précédente du challenge avait permis de récolter 100 000 euros ; les organisateurs espèrent atteindre cette année les 10 000 participants et les 150 000 euros. "C’est une belle aventure collective connectée et solidaire. Un véritable enjeu pour toutes ces femmes qui ont ce cancer et qui décèdent les unes après les autres. Plus on fait de bruit, plus on va pouvoir se faire entendre", estime Vanessa Charbonnel Hette. Prochaine étape également pour le collectif Triplettes roses : une audition au Sénat pour évoquer devant les politiques ce cancer du sein triple négatif qui touche 9000 femmes chaque année en France.