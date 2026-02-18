La folie des ventes de colis perdus au cœur d’un pop-up store dans ce centre commercial de Lyon

Acheter un colis sans savoir ce qu’il contient. Tel est le principe des ventes de colis perdus qui ne cessent de se multiplier ces derniers mois. Il faut dire que le concept plaît autant par son mystère que par son côté avantageux sur le plan financier.

Lyon n’échappe pas à cette folie des ventes de colis perdus. Pendant une semaine, un pop-up store organisé par King Colis sera installé au centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement. Le rendez-vous est donné sur la place centrale du lundi 2 mars au samedi 7 mars.

"A Lyon, l’enseigne promet un volume inédit – 10 tonnes de colis certifiés, tous issus des plus grands sites de e-commerce européens – et une expérience immersive qui transforme l’acte d’achat en véritable jeu grandeur nature", explique King Colis.

Reste désormais à savoir ce que contiennent les colis en question : high tech, mode, beauté, maison, gaming, gadgets… Certaines ventes en France et en Europe ont en effet permis à des clients de découvrir dans des colis une carte Pokémon cotée 3000 euros ou encore un lingot d’or de collection !