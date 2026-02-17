Uber lance son service 100% féminin à Lyon

C’est une option que propose désormais Uber dans plusieurs villes de France. A Lyon, il est maintenant possible d’utiliser le service Uber by Women. Le service était testé depuis novembre 2024 à Paris où il a abouti à la réalisation de plus de 150 000 trajets entre passagères et chauffeures. Ces dernières sont d’ailleurs 85% à estimer que cette option "contribue à améliorer leur satisfaction et leur sécurité".

Le principe d’Uber by Women est de permettre aux utilisatrices de l’application de commander une course pour elle ou pour une amie ou une collègue avec une femme chauffeure. A l’inverse, les femmes chauffeures peuvent décider à tout moment d’être mises en relation uniquement avec des passagères.

"Ce sont ainsi près d’une centaine de femmes chauffeurs à Lyon qui pourront prendre en charge des passagères. Ce nombre étant limité, les temps d’attente sur Uber by Women pourraient être plus élevés que sur d’autres options, 15 minutes en moyenne contre 4 minutes sur UberX. Si l’option n’est pas visible dans le menu déroulant, cela signifie que la technologie d’Uber a détecté qu’il n’y avait pas de femme chauffeur disponible à proximité au moment de l’ouverture de l’application", prévient Uber.

Le service Uber by Women est disponible depuis le 9 février à Lyon mais également dans onze autres villes, notamment Lille, Bordeaux et Toulouse. "Uber by Women a été lancée en expérimentation à Paris il y a maintenant plus d’un an et son succès est établi tant auprès des femmes chauffeurs que des passagères. Ce succès est le moteur du déploiement du service dans 12 villes en France, dont Lyon, et ce, dans une nouvelle version qui nous permet de le proposer exclusivement aux femmes. Nous sommes heureux d’offrir plus de choix aux femmes et d’apporter à celles qui en ressentent le besoin, plus de sérénité lors de leurs trajets", assure Laureline Serieys, General Manager d’Uber en France.