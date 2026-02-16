Les joueuses du LOU Rugby vont disputer leurs prochains matchs au Matmut Stadium de Gerland

Le LOU Rugby féminin va de nouveau prendre possession du Matmut Stadium Gerland le temps de plusieurs matchs. Ce sont trois rencontres qui sont prévues dans les prochaines semaines pour les championnes de France de rugby à sept dans l’enceinte sportive du 7e arrondissement de Lyon.

Les joueuses lyonnaises accueilleront tout d’abord le Stade Toulousain, leader de l’Axa Élite 1, le championnat dans lequel elles sont engagées. Le rendez-vous est donné ce samedi 21 février à 15h. A noter qu’une rencontre de Réserve Élite est prévue juste après à 17h entre les joueuses de Lyon et celles de Grenoble. L’entrée sera gratuite en accès libre avec des animations, une boutique et des points buvettes.

Le second match aura lieu le samedi 28 février. Les rugbywomen lyonnaises joueront en lever de rideau de la rencontre de Top 14 entre le LOU Rugby et le RC Toulon dont le coup d’envoi sera donné à 16h35. A cette occasion, elles affronteront le FC Grenoble Amazones.

Les fans de rugby pourront également noter dans leur agenda la date du dimanche 15 mars. Ce jour-là, le LOU Rugby féminin défiera Toulon à 15h toujours en Axa Élite 1.