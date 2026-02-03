"Il y a ce côté dangereux et de l’interdit qui plaît" : cette autrice lyonnaise se lance dans la dark romance

Des romans d’amour particulièrement sombres. Telle est la définition de la dark romance qui ne cesse de cartonner dans les librairies depuis plusieurs années. Après le succès de sa duologie Nymphéa et la chambre rouge vendue à près de 150 000 exemplaires, l’autrice lyonnaise Margherita Gabbiani a décidé de se lancer dans ce genre qui compte de très nombreux adeptes parmi les lectrices et les lecteurs.

C’est à nouveau une duologie que vient d’écrire l’écrivaine. Le premier tome de Sympathy for the Devil sortira ce mercredi aux éditions Hugo Publishing. Pourquoi ce choix de la dark romance ? "J’aime bien quand il y a de l’action dans les livres que je lis et que j’écris. J’ai eu l’idée d’écrire sur des thématiques un peu plus sombres", assure Margherita Gabbiani. "Aujourd’hui, on entend beaucoup parler des dark romance avec des relations amoureuses qui sont un peu toxiques. Pour le coup, la relation amoureuse de ma duologie est saine et normale. Par contre, c’est l’environnement dans lequel vont évoluer les personnages tout au long des deux tomes qui est toxique, dangereux et plus sombre", poursuit l’autrice lyonnaise.

Sympathy for the Devil raconte l’histoire d’Antonia, une riche héritière qui va hériter de la direction de l’entreprise familiale. Afin de faire ses preuves auprès des investisseurs, elle va devoir infiltrer le quotidien d’Ilan Laroque, le PDG d’une entreprise concurrente surnommé "le diable des affaires". "Pour essayer de prendre l’avantage, elle va s’initier à un jeu de faux semblants sous une fausse identité et se retrouver embarquée dans une cavale", explique Margherita Gabbiani. Il est notamment question de dérives sectaires et de séquelles psychologiques.

Pour écrire cette nouvelle duologie, l’écrivaine a trouvé l’inspiration dans "des faits divers entendus ces dernières années". "A titre personnel, je considère que ça reste une dark romance assez soft et assez psychologique. Dans ce genre, c’est le côté dangereux et de l’interdit qui plaît. On amène la psychologie des personnages un peu plus loin avec des personnalités plus complexes", confie Margherita Gabbiani qui sera en dédicace ce mercredi 4 février aux Grimoires Romantiques, la librairie spécialisée dont elle est la marraine à Lyon. Elle participera également au salon des romances les 7 et 8 mars à l’Hippodrome de Parilly.