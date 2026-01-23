Elle est la fondatrice d’Oteline à Rillieux-la-Pape dans le Rhône, une filiale de Christian Dior Couture (groupe LVMH) depuis 2022. La joaillère lyonnaise Chantal Maquaire vient d’être élevée au rang de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par Rachida Dati.

La cérémonie a eu lieu ce jeudi dans les salons du ministère de la Culture à Paris. "Cet insigne représente à la fois une reconnaissance personnelle et un hommage à tous les artisans, qui repoussent sans cesse les limites du possible", a déclaré Chantal Maquaire saluée comme "une artisane d’exception qui a su réinventer la tradition avec audace et humilité, brisant les codes d’un milieu longtemps masculin et portant haut l’excellence française à l’international" par la ministre de la Culture, Rachida Dati.

C’est une carrière de plus de quarante ans qui est donc récompensée pour celle qui est aujourd’hui la seule femme Meilleure ouvrière de France (MOF) en joaillerie, et qui installa son premier atelier dans un garage de Caluire-et-Cuire en 1999. Elle cofonda ensuite Oteline, un atelier joaillerie comptant aujourd’hui 80 collaborateurs. Chantal Maquaire a notamment travaillé au cours de sa carrière avec Cartier, Hermès, Chaumes, Christian Dior ou encore la marque Cindy Chao.