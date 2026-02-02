Un pop-up vintage sur le thème de l’amour à Lyon

A la recherche de la tenue parfaite pou célébrer la fête des amoureux le 14 février ? Bonne nouvelle avec l’ouverture ce lundi à Lyon d’un pop-up vintage sur le thème de l’amour.

A l’origine de cette boutique éphémère : les Placards de Colette qui a l’habitude d’organiser des pop-up pour différentes occasions. Cette fois-ci, l’amour sera au cœur de l’évènement à l’approche de la Saint-Valentin.

Ce sont en tout plus de 300 pièces vintage qui seront proposées pour les femmes mais également pour les hommes avec au bout des vêtements, des bijoux et des accessoires.

Le rendez-vous au sein de ce "Vintage Valentine’s pop-up" est donné à compter de ce lundi 2 février jusqu’au dimanche 8 février de 11h à 19h au 21, rue Sergent Blandan dans le 1er arrondissement, à deux pas de la place Sathonay.

De quoi célébrer l’amour comme il se doit…