Une Lyonnaise ouvre la première librairie spécialisée dans la romance

"J’ai réalisé mon rêve !" Manon a le sourire. A 26 ans, la jeune femme vient d’ouvrir sa librairie spécialisée dans la romance baptisée Aux Grimoires Romantiques. "Le plus dur a été de trouver le local", explique-t-elle. C’est finalement à deux pas de la place Bellecour que le projet a vu le jour.

"A la base, j’étais ingénieure en informatique mais mon métier ne me plaisait pas du tout", explique Manon. "J’avais une grande passion pour la romance depuis mes 13 ans et mon rêve était d’ouvrir ma propre librairie", poursuit la jeune entrepreneuse.

Après "de longs mois de travail et de difficultés", la librairie a accueilli ses premiers clients le samedi 19 juillet. Une première à Lyon et dans le Rhône. "Mon but était de créer un endroit où l’on a envie de venir et d’échanger avec d’autres lecteurs car les lecteurs de romance sont souvent jugés et critiqués. On nous dit parfois que ce n’est pas de la vraie littérature mais maintenant ça se démocratise", assure Manon.

Sur place, on retrouve (bien sûr) de la romance contemporaine, de la dark romance, de la dystopie, de la science-fiction, de la fantasy… "Finalement, la romance se retrouve dans tous les genres", défend la libraire qui propose également des produits dérivés de créateurs français à l’exemple de bougies, de carnets ou encore de marque-pages.

Aux Grimoires Romantiques a également vocation à accueillir des rencontres, des dédicaces ou encore des ateliers créatifs.

