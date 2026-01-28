Direction le 1er arrondissement pour découvrir ce pop-up pas comme les autres. La friperie lyonnaise Yufrip organise jusqu’au 22 février un pop-up inédit baptisé "Error 404". Le rendez-vous est donné chez Collision au 18 rue des Tables Claudiennes avec des slogans qui ont de quoi interpeller : "Vintage déverrouillé", "Le bug a contaminé Lyon", "Les prix ne répondent plus", "Les règles ont disparu"… A découvrir sur place de nombreuses pièces de 5 à 40 euros.

A noter également un service mis en place tous les mercredis où il est possible de ramener ses vêtements, ses accessoires et ses bijoux avec au bout un bon d’achat utilisable pendant cinq semaines. "Le bug est réel. Viens avant le crash", conclut l’évènement.