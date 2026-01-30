Cette célèbre marque au cœur d’un pop-up évènement à Lyon

Direction le 1er arrondissement de Lyon où un pop-up évènement sera installé le temps d’une journée. Le rendez-vous est donné le samedi 14 février du côté d’Éléphant Vintage Store pour le pop-up Adidas Vintage.

La boutique proposera "une large sélection de pièces Adidas vintage, soigneusement chinées et triées par leur équipe pendant plusieurs mois. Malgré la qualité et la rareté de la sélection, les prix resteront volontairement accessibles, avec des vestes majoritairement proposées entre 30 et 50 euros, dont certains modèles sont Made in France".

Ce sont en tout 300 pièces (vestes, maillots, sweats ou encore joggings) de la marque allant des années 70 aux années 2000 qui seront proposées lors de ce pop-up évènement.

Ce n’est pas la première fois qu’Éléphant Vintage Store organise des évènements de ce genre. La boutique a notamment collaboré avec Citadium ou encore Printemps mais a aussi organisé des pop-up à l’étranger, par exemple au Japon.