A Lyon, un hôpital de jour désormais dédié à la ménopause

Du nouveau du côté des Hospices Civils de Lyon. Un hôpital de jour dédié à la ménopause a ouvert ses portes en ce début de semaine. Ce dernier est désormais intégré au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron (HFME).

"Il répond à une attente forte des patientes et des professionnels de santé en structurant un parcours de soins spécialisé, coordonné et centré sur la santé globale des femmes. Après une phase de déploiement progressif, l’hôpital de jour est désormais pleinement opérationnel, afin de permettre à toutes les femmes concernées d’accéder à ce parcours de soins dédiés", expliquent les Hospices Civils de Lyon (HCL).

Sur une journée, un parcours individualisé, établi en fonction des symptômes, de l’âge et des antécédents médicaux des patientes, est en effet proposé aux patientes avec par exemple des bilans biologiques et une échographie pelvienne si nécessaire, une évaluation de l’impact osseux de la ménopause par ostéodensitométrie si nécessaire, des consultations spécialisées avec par exemple une psychologue, une tabacologue ou un endocrinologue, une consultation de gynécologie…

"La ménopause ne se résume pas à quelques symptômes isolés. Elle concert la santé globale des femmes et représente une période de transition, avec des enjeux osseux, cardiovasculaires, métaboliques, psychologiques et de qualité de vie. L’hôpital de jour permet, en une seule journée, d’avoir une vision d’ensemble, d’évaluer les risques et de proposer une prise en charge adaptée et coordonnée à chaque femme", explique le Dr Christine Rousset-Jablonski, gynécologue médicale au service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital Femme-Mère-Enfant.

La prise de rendez-vous au sein de cet hôpital de jour dédié à la ménopause se fait auprès du secrétariat de gynécologie médicale de l’hôpital Femme-Mère-Enfant des HCL au 04 27 85 53 53. Toutes les informations sont à retrouver ici

A noter que plusieurs hôpitaux de jour dédiés à l’endométriose ou aux règles abondantes existent déjà à Lyon.