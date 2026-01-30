Des Lyonnaises parmi les femmes scientifiques inscrites sur la tour Eiffel

Depuis 1889, les noms de 72 scientifiques sont inscrits au premier étage de la tour Eiffel. Tous des hommes… C’est la raison pour laquelle l’association "Femmes & Sciences" a décidé de porter un projet baptisé Hypatie ayant pour objectif de mettre également les femmes scientifiques à l’honneur sur le célèbre monument parisien.

Ce sont ainsi 72 noms de savantes qui seront prochainement inscrits au premier étage de la tour Eiffel. La liste vient d’être dévoilée et on y retrouve trois femmes ayant un lien avec Lyon. C’est le cas de Josiane Serre, née au sein de la capitale des Gaules en 1922, considérée comme la pionnière de la chimie quantique. Elle dirigea notamment l’Ecole normale supérieure de jeunes filles et ne cessa jusqu’à son décès en 2004 de s’engager dans la promotion des carrières scientifiques des femmes.

Denise Barthomeuf aura également son nom inscrit sur la tour Eiffel. Née en 1934 à Lyon et décédée en 2004 à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Celle qui débuta sa carrière à la Faculté des sciences de Lyon fut connue pour ses recherches concernant la structure des zéolithes.

La mathématicienne Michelle Schatzman aura également l’honneur d’avoir son nom sur le plus célèbre des monuments français. Née en 1949 à Paris et décédée en 2010 à Lyon, elle fut spécialisée en mathématiques appliquées et enseigna de très nombreuses années, notamment à . Michelle Schatzman reçut en 2006 le Prix Claude-Berthault de l’Académie des sciences avant d’être faite chevalier de la Légion d’honneur en 2008.