Des Lyonnaises recherchées pour le tournage d’une série très populaire

Bonne nouvelle puisque la production de la série Dear You, réalisée par Julien Carpentier et diffusée sur Prime Video, vient de lancer un grand casting. On y suit Alma, une jeune Parisienne, qui débute un nouveau poste de manager dans un hôtel de luxe. Elle va faire la connaissance d’un client milliardaire à l’origine d’une application de rencontres pas comme les autres baptisée Dear You.

Dans le cadre du tournage de la saison 2 de la série prévu au mois de février à Lyon, des figurants sont recherchés, plus précisément des femmes et des hommes âgés de 18 à 65 ans avec un style "BCBG, chic et élégant" et des "profils classes, types modèles ou mannequins". Il s’agira d’"incarner des invités luxe" d’un hôtel.

Les personnes souhaitant tenter leur chance doivent envoyer trois photos récentes "en tenues chics et élégantes que vous possédez déjà et que vous pourrez porter sur le tournage ; coiffure et maquillage sobres, que vous êtes capable de reproduire vous-même ; pas de photos professionnelles ou de shooting", indique la production qui précise que "des photos prises au téléphone suffisent. L’objectif est de voir votre allure naturelle en conditions réelles de tournage".

Concernant la rémunération, elle sera de 98 euros brut. Toutes les informations sont à retrouver ici